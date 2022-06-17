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10:34 17.06.2022

РФ втратила за минулу добу в Україні близько 200 військових, сім танків і два літаки – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила за минулу добу в Україні близько 200 військових, сім танків і два літаки – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 200 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 17 червня, становлять близько 33 тис. 150 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні сім танків і 18 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення –1456 та 3563 відповідно.

У четвер було збито два літаки, гелікоптер і два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня окупантів, з 24 лютого – 215, 180 та 593 відповідно.

Також за минулу добу в Україні було знищено п'ять артилерійських систем та дві одиниці автомобільної техніки, зокрема бензовози. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 734 артсистеми, 233 реактивні системи залпового вогню, 2496 автомобілів і автоцистерн, 97 засобів ППО, 129 крилатих ракет, 55 одиниць спецтехніки та 13 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - наголошується у звіті.

При цьому в Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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