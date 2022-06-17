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07:43 17.06.2022

Держенергонагляд дав рекомендації обленерго щодо роботи в умовах високих температур

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Держенергонагляд дав рекомендації обленерго щодо роботи в умовах високих температур

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) рекомендувала операторам системи розподілу електроенергії (ОСР, обленерго) виконати низку організаційних і технічних заходів з метою надійного та безперервного електропостачання споживачів в умовах високих температур у літній період.

"Літній сезон – особливий період у енергетиків, оскільки доводиться працювати тоді, коли висока температура повітря висуває додаткові умови для експлуатації електрообладнання. Від того, наскільки якісно розроблено та виконано заходи щодо підготовки електрообладнання до роботи в умовах високих температур залежить ефективність його роботи", - йдеться на сайті Держенергонагляду в четвер.

Інспекція, зокрема, рекомендувала ОСР забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу таблиць допустимих навантажень силових трансформаторів, наявність і працездатність автоматики включення резерву на міжсекційних вимикачах та пристроях телемеханіки на підстанціях, захист трансформаторної олії від зволоження та окиснення, а також контроль стану кабельних каналів.

Крім того, ОСР зобов'язані забезпечити належний технічний стан систем охолодження силових трансформаторів, відповідний технічний стан маслоприймачів, трубопроводів і резервуарів для аварійного зливу трансформаторної олії, температурний режим у приміщеннях з акумуляторними батареями не вище 20 градусів, а також наявність на енергооб'єктах засобів пожежогасіння.

"Наразі представники Держенергонагляду проводять моніторинги виконання ОСР заходів щодо підготовки електроустановок трансформаторних підстанцій напругою 35-110 (150) кВ для роботи в умовах високих температур повітря та приведення їх технічного стану у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил у галузі", – зазначили в інспекції.

 

 

Теги: #україна #рекомендації #обленерго #держенергонагляд

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