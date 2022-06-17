Депутати Новоград-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель

У четвер, 16 червня, депутати Новоград-Волинського міської ради більшістю голосів перейменували місто на Звягель.

"Звягелю бути: депутати міської ради підтримали історичне рішення про перейменування міста Новоград-Волинського. Під час другого пленарного засідання двадцять першої сесії міської ради восьмого скликання депутати підтримали доленосне рішення для суспільства, а саме: повернення місту історичної назви Звягель", - повідомляє пресслужба Новоград-Волинської міськради у фейсбуці.

Це рішення підтримали 22 депутати: 21 народний обранець та голова громади. Проти - 4, утрималися - 4.

Остаточне рішення про надання місту назви Звягель затверджуватиме Верховна Рада України.