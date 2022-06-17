Події

07:20 17.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4481 цивільного, ще 5565 поранені

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4481 цивільного, ще 5565 поранені

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 15 червня становлять 10046 цивільних (днем раніше – 9983), зокрема 4481 загиблий (4452), повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у четвер.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численних жертв серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не враховані у вищенаведеній статистиці.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 1739 чоловіків, 1159 жінок, 125 хлопчиків і 119 дівчаток, тоді як стать 40 дітей і 1299 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5565 поранених – 164 хлопчики та 125 дівчаток, а також 173 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше загинули четверо дітей, ще троє були поранені.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 16 червня було зафіксовано 2436 (2414) загиблих і 2384 (2372) поранених на території, контрольованій урядом, і 175 (169) загиблих та 719 (713) поранених на території, контрольованій збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1870 (1869) загиблих і 2462 (2446) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 15 червня, тому що протягом цього періоду управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

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