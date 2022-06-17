Події

07:15 17.06.2022

Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні РФ, ні Україна не готові на поступки - Макрон

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Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні РФ, ні Україна не готові на поступки - Макрон

Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні РФ, ні Україна не готові на поступки, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Я знаю, що він поки що не готовий на поступки. Але й українці зараз із такою сміливістю та героїзмом чинять опір, що також і Україна не готова йти на якісь поступки. Тому цей момент іще не настав, щоб говорити про кінець, компроміси. Я не знаю, яким буде цей кінець. Я не в голові Путіна, я не знаю достатньо його характеру, темпераменту. Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку, свою країну впустив в історичну прірву, оскільки атакував сусіда, порушив кордон, територіальний суверенітет", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.

Він зазначив, що найближчі тижні покажуть, "де межа можливого".

"Але поки що українська армія повинна сміливо, рішуче боротися, чинити опір, і ми їй у цьому допомагатимемо", - наголосив Макрон.

Теги: #війна #кінець

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