Брати Клички зустрілися із Шольцом

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, обговорили підтримку України та допомогу.

"Друзі! Зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічною, фінансовою допомогою та потужнішими та ефективнішими санкціями проти російського агресора. А також – підтримку європейською спільнотою кандидатства України в члени ЄС", - написав Кличко у фейсбуці.

Він наголосив на важливості того, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій РФ.

"Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться і на країни ЄС. Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла та героїчно обороняється, треба допомагати сьогодні і зараз!", - додав мер.

Згідно з опублікованим відео, на зустрічі був також боксер Володимир Кличко.