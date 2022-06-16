Події

21:40 16.06.2022

Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

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Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає останні пропозиції Росії щодо переговорів спробою "обдурити світ".

"Сьогоднішні нескінченні пропозиції переговорів з боку Російської Федерації - це не більше ніж спроба обдурити світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ніж у спину", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

"Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал. Але навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм? Україна обов'язково повернеться в переговорний процес. Тільки у вірний момент і з сильною переговорною позицією. Коли Кремль почне дивитися на речі та перестане п'яніти від власної пропаганди", - написав він.

Раніше про бажаність поновлення переговорів виступили міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і заступник секретаря Ради безпеки Дмитро Медведєв.

 

Теги: #війна #росія #переговори

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