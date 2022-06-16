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20:52 16.06.2022

Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати

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Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з президентом Росії Володимиром Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати, оскільки рано чи пізно президенту України Володимиру Зеленському треба буде розмовляти із Путіним.

"Звичайно, враховуючи ту кількість годин, які я провів на телефоні, чесно вам скажу, і з усім прозрінням, яке я тепер отримав, особливо відвідавши Бучу та інші місця, я тепер, не можу бути не те, що не розчарованим, це навіть недостатньо сильне слово, коли бачиш це варварство, до чого це все призвело. Але, незважаючи на це, я вважаю, що це треба буде робити, тому що рано чи пізно Зеленському треба буде розмовляти з Путіним, домовлятися", - сказав Макрон у Києві в четвер.

Він уточнив, що розмовляв з Путіним з власної ініціативи і іноді на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні меседжі.

 

 

Теги: #україна #путін #макрон

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