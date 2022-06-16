Події

20:32 16.06.2022

Британія передасть Україні 20 самохідних артилерійських установок

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Британія передасть Україні 20 самохідних артилерійських установок

Велика Британія передасть Україні 20 самохідних артилерійських установок, закуплених у бельгійської збройової компанії спеціально для цієї мети.

Як повідомляє ВВС, відповідну заяву зробив глава Міноборони Британії Бен Воллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Воллес підтвердив, що Велика Британія відправить в Україну 20 самохідних артилерійських установок. Ці артилерійські гармати було закуплено у бельгійської збройової компанії для відправки безпосередньо в Україну", - йдеться в повідомленні.

В українських ЗМІ повідомляють, йдеться про передачу 155 мм САУ M-109.

 

 

 

Теги: #передача #сау #британія

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