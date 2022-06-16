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18:56 16.06.2022

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

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Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата в члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ століття.

"Головним проявом нашої сильної та спільної позиції може стати підтримка (з боку європейських країн – ІФ) нашої інтеграції в ЄС. Сам хід Європи довів правильність позитивної відповіді на українське прагнення. Статус кандидата у члени ЄС може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття. Я вірю, що це рішення стане нашим сильним історичним успіхом", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом.

За його словами, в Україні розуміють, що шлях до ЄС – це шлях, а не один крок.

"Але на цьому шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалася в повноправного члена ЄС. І українці вже заслужили на право стати на цей шлях і отримати цей статус кандидата", - додав він.

Теги: #єс #статус

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