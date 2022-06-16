Події

14:19 16.06.2022

У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

1 хв читати
У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

У Києві розпочалася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bild.

"Після відвідування Ірпеня канцлер Шольц та його колеги Макрон, Драгі та Йоганніс повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні Bild, проілюстрованому відповідним фото.

Теги: #зустріч #гості #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 16.06.2022
"Карфаген буде зруйнований!" – Резніков про російську агресію проти України

"Карфаген буде зруйнований!" – Резніков про російську агресію проти України

06:29 16.06.2022
У міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників - Зеленський

У міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників - Зеленський

06:27 16.06.2022
Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

06:18 16.06.2022
Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

21:36 15.06.2022
Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

18:38 15.06.2022
Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

Зеленський попросив допомогу Чорногорії у лікуванні поранених українських солдатів

18:08 15.06.2022
Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

16:17 15.06.2022
Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

15:57 15.06.2022
Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

15:53 15.06.2022
Зеленський: Надання кандидатства в ЄС для України - доказ реальності європейського об'єднання

Зеленський: Надання кандидатства в ЄС для України - доказ реальності європейського об'єднання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

Велика Британія наклала санкції на главу РПЦ Кирила

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

ОСТАННЄ

160 тис. кв.км території України потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів - Міноборони

Сумську область знову обстріляно з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "Градів"

Зеленська закликала ЄС надати Україні статусу кандидата

Авіаудар окупантів по Лисичанську забрав щонайменше три життя

На Луганщині зруйновано 11,3 тис. будинків, зокрема 3,2 тис. багатоповерхівок – голова ОВА

Велика Британія наклала санкції на главу РПЦ Кирила

Президент Румунії після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців

У Чорному морі перебувають два надводні кораблі, підводний човен і два великі десантні кораблі РФ - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА