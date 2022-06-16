У Києві розпочалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із Зеленським

У Києві розпочалася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bild.

"Після відвідування Ірпеня канцлер Шольц та його колеги Макрон, Драгі та Йоганніс повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні Bild, проілюстрованому відповідним фото.