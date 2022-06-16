Події

14:15 16.06.2022

Президент Румунії після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців

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Президент Румунії після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців

Президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує", - написав Йоганніс у твіттері у четвер.

Теги: #рф #ірпінь #йоганніс #воєнні_злочини

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