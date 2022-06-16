Прокурор МКС та український генпрокурор наголошують на важливості дотримання прав у судах над обвинуваченими у воєнних злочинах

Порушення прав обвинувачених у воєнних злочинах у судовому процесі є кримінальним правопорушенням з точки зору і українського, і міжнародного законодавства, зазначають прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан та генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Римський статут, міжнародне право, Женевська конвенція чітко говорять про права військовополонених і про права мирних людей... дуже важливо мати належне судочинство", - сказав Хан в ефірі українського телемарафону в четвер, перебуваючи в Києві.

За словами прокурора МКС, неналежне поводження з обвинуваченими та підсудними можна трактувати як кримінальне правопорушення.

"В Україні наразі працює професійна команда прокурорів, вони показують усьому світу, що не можуть у суді займатися булінгом і нав'язувати комусь свої бажання", - наголосив Хан.

У свою чергу генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернула увагу, що порушення імунітету комбатанта є воєнним злочином.

"За цим псевдосудом (над іноземними громадянами у "ЛНР" та "ДНР" - ІФ) ми відкрили кримінальне провадження", - повідомила генпрокурор.

Щодо судових процесів над окупантами в Україні, то, за словами Венедіктової, вона зустрічалася з українськими адвокатами, які представляють інтереси обвинувачених в українських судах. "Я зустрічалася… зі справжніми професіоналами, які розуміють, що клієнта треба захищати в інтересах клієнта, навіть якщо цей клієнт окупант та агресор", - зазначила генпрокурор.

Вона додала: "Можемо порівняти з псевдосудами, які відбувалися у "ЛНР" і "ДНР" стосовно британських громадян, громадянина Марокко, і наші суди".

"Ми країна цивілізована, у нас змагальний процес, а РФ пропонує такі псевдосуди, пропагандистський продукт, рашистський фастфуд, інакше не скажеш, що не має нічого спільного з юриспруденцією", - наголосила генпрокурор.

"У нас буде багато судових процесів, адвокатську роботу треба поважати", - підсумувала Венедіктова.