Події

13:18 16.06.2022

Прокурор МКС та український генпрокурор наголошують на важливості дотримання прав у судах над обвинуваченими у воєнних злочинах

2 хв читати
Прокурор МКС та український генпрокурор наголошують на важливості дотримання прав у судах над обвинуваченими у воєнних злочинах

Порушення прав обвинувачених у воєнних злочинах у судовому процесі є кримінальним правопорушенням з точки зору і українського, і міжнародного законодавства, зазначають прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан та генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Римський статут, міжнародне право, Женевська конвенція чітко говорять про права військовополонених і про права мирних людей... дуже важливо мати належне судочинство", - сказав Хан в ефірі українського телемарафону в четвер, перебуваючи в Києві.

За словами прокурора МКС, неналежне поводження з обвинуваченими та підсудними можна трактувати як кримінальне правопорушення.

"В Україні наразі працює професійна команда прокурорів, вони показують усьому світу, що не можуть у суді займатися булінгом і нав'язувати комусь свої бажання", - наголосив Хан.

У свою чергу генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернула увагу, що порушення імунітету комбатанта є воєнним злочином.

"За цим псевдосудом (над іноземними громадянами у "ЛНР" та "ДНР" - ІФ) ми відкрили кримінальне провадження", - повідомила генпрокурор.

Щодо судових процесів над окупантами в Україні, то, за словами Венедіктової, вона зустрічалася з українськими адвокатами, які представляють інтереси обвинувачених в українських судах. "Я зустрічалася… зі справжніми професіоналами, які розуміють, що клієнта треба захищати в інтересах клієнта, навіть якщо цей клієнт окупант та агресор", - зазначила генпрокурор.

Вона додала: "Можемо порівняти з псевдосудами, які відбувалися у "ЛНР" і "ДНР" стосовно британських громадян, громадянина Марокко, і наші суди".

"Ми країна цивілізована, у нас змагальний процес, а РФ пропонує такі псевдосуди, пропагандистський продукт, рашистський фастфуд, інакше не скажеш, що не має нічого спільного з юриспруденцією", - наголосила генпрокурор.

"У нас буде багато судових процесів, адвокатську роботу треба поважати", - підсумувала Венедіктова.

Теги: #прокуратура #мкс #венедіктова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 16.06.2022
Генпрокурор: Псевдосуди над українськими захисниками Маріуполя – це середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ

Генпрокурор: Псевдосуди над українськими захисниками Маріуполя – це середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ

12:38 16.06.2022
Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

09:20 16.06.2022
Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

22:12 15.06.2022
Венедіктова: Обговорили реформу української прокуратури з послами та дипломатами G7 та Євросоюзу

Венедіктова: Обговорили реформу української прокуратури з послами та дипломатами G7 та Євросоюзу

06:49 14.06.2022
Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

15:27 09.06.2022
Венедіктова: Наразі 104 осіб підозрюють у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду

Венедіктова: Наразі 104 осіб підозрюють у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду

16:13 08.06.2022
Заарештовано майно підприємств РФ та Білорусі вартістю понад 600 млн грн

Заарештовано майно підприємств РФ та Білорусі вартістю понад 600 млн грн

08:00 08.06.2022
Вантажний корабель Cargo Dragon вирушить до МКС не раніше 28 червня

Вантажний корабель Cargo Dragon вирушить до МКС не раніше 28 червня

17:42 07.06.2022
Унаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало енергопідприємство, розпочато розслідування - прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало енергопідприємство, розпочато розслідування - прокуратура

15:27 07.06.2022
Жителя Київщини, який здав учасників місцевої самооборони, судитимуть – прокуратура

Жителя Київщини, який здав учасників місцевої самооборони, судитимуть – прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прокурор МКС: У нас великий обсяг інформації про злочини РФ в Україні та бажання досягти справедливості

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

Президент Румунії прибув до Києва

ОСТАННЄ

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс прибули до Ірпеня

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

Чотири установки HIMARS буде доставлено в Україну до кінця місяця - Міноборони США

Оновлений пункт пропуску "Краковець-Корчова" почне працювати до кінця червня - Мінінфраструктури

У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

Макрон, Шольц та Драгі зустрінуться із Зеленським і відвідають Ірпінь

На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

Президент Румунії прибув до Києва

Окупанти на сході України обстріляли потяг із гуманітарною їжею World Central Kitchen – засновник організації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА