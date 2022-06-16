Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс прибули до Ірпеня

Президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули в Ірпінь, повідомляє BFM TV.

"Європейські лідери перебувають у місті Ірпінь, у передмісті Києва, у присутності, зокрема, президента Румунії Клауса Йоганніса та міністра з децентралізації України (міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов - ІФ)", - йдеться у повідомленні BFM TV у четвер.