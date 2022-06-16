Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для її боротьби за незалежність - Шольц

Допомога Україні триватиме, доки це необхідно для боротьби України за незалежність, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Але ми не просто хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо: фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про зброю, буде продовжена", - зазначив Шольц журналістам під час поїздки до Києва, передає Bild.

Він наголосив, що підтримка триватиме доти, "доки це необхідно для боротьби України за незалежність".

"Важливо, коли глави урядів трьох великих країн, які брали участь у створенні Європейського економічного співтовариства, їдуть до Києва та демонструють свою підтримку Україні та громадянам України у цій особливій воєнній ситуації", - додав канцлер Німеччини.