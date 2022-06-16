Події

10:40 16.06.2022

Окупанти на сході України обстріляли потяг із гуманітарною їжею World Central Kitchen – засновник організації

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Російська ракета розгромила на сході України потяг американської благодійної організації World Central Kitchen (WCKitchen) із гуманітарною їжею для українців, повідомив засновник організації Хосе Андрес у твіттері у середу ввечері.

"Російська ракета влучила у наш потяг WCKitchen на сході України з їжею... На щастя, ніхто не постраждав... Але тепер вони сильно б'ють по залізничній інфраструктурі! Тільки один вагон із їжею повністю втрачено, решту врятують! Нас це не зупинить - наші чудові українські команди WCK продовжать годувати людей!" - написав він.

Гендиректор WCKitchen Нейт Мук також додав, що ця подія сталася за 600 м від пасажирського вокзалу. Знищено 34 піддони із продуктами.

World Central Kitchen - некомерційна неурядова організація, яка займається організацією харчування людей після стихійного лиха. Після нападу Росії на Україну допомагає українським біженцям та переселенцям.

Теги: #війна #благодійність #wckitchen

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