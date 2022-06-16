Українська сторона подала Європейській мовній спілці заповнений опитувальник щодо проведення в Україні "Євробачення-2023"

Українська сторона подала Європейській мовній спілці заповнений опитувальник щодо проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

"У дуже стислі терміни урядовій команді вдалось надати ґрунтовні та всеоб'ємлючі відповіді. Всі спрацювали дуже ефективно та злагоджено - ми детально відповіли щодо безпекових питань та інших нюансів організації, запропонували декілька місць проведення", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграм- канал.

Він зазначив, що влада розуміє, що в сьогоднішніх обставинах організація Євробачення в Україні є викликом.

"Але ми цей виклик прийняли та, впевнений, проведемо Євробачення в Україні на найвищому рівні", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині (Італія). Таким чином Україна отримала право приймати у себе конкурс наступного року.