Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинули, ще шестеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару. Загинули чотири людини, щонайменше шість поранених", - написав Живицький у телеграм-каналі вранці в четвер.

Він додав, що згодом оприлюднять інформацію про руйнування та пошкодження.

Також Живицький пояснив що це той самий вибух, який чули в половині Сумського району і в самому обласному центрі.

"Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Усього 26 приходів", - написав він.

У результаті обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.