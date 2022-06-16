Події

08:04 16.06.2022

Російські військові не припиняють спроб повністю захопити Сєвєродонецьк

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Російські військові не припиняють спроб повністю захопити Сєвєродонецьк

Російські військові не припиняють спроби захопити повністю Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ (Валерій Залужний – ІФ)", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. У середу вони вдарили по території "Склопластику" та колишньому заводі вимірювань. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і зараз. Українські бійці тримають оборону.

"Росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні та школи – і пішли далі", - наголосив глава ОВА.

За словами Гайдая, у середу українські бійці відбили черговий штурм ворогом міста Тошківка, де руйнування зростають щодня. "Як і у Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #рф #захоплення #сєвєродонецьк

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