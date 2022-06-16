Події

07:47 16.06.2022

Війна в Україні забрала життя мінімум 4452 цивільних, ще 5531 поранено – ООН

2 хв читати
Війна в Україні забрала життя мінімум 4452 цивільних, ще 5531 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 14 червня склали 9983 цивільних (на день раніше – 9931), зокрема 4452 загиблих (4432), повідомляє управління Верховного комісара ООН з питань прав людини (УВКПЛ ООН) у середу.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1712 чоловіків, 1144 жінки, 106 хлопчиків та 107 дівчаток, тоді як стать 67 дітей та 1316 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5531 пораненого – 163 хлопчики та 124 дівчаток, а також 172 дітини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше, загинуло троє дітей і ще троє було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівночі 15 червня було зафіксовано 2414 (2403) загиблих та 2372 (2359) поранених на території, контрольованій урядом, та 169 (168) загиблих та 713 (707) поранених на території, контрольованій "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1869 (1861) загиблих та 2446 (2443) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 14 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 16.06.2022
РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

09:20 16.06.2022
Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

08:37 16.06.2022
Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

06:25 16.06.2022
На Сумщині одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу, ще троє загинули внаслідок підриву автомобіля на міні

На Сумщині одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу, ще троє загинули внаслідок підриву автомобіля на міні

21:55 15.06.2022
ЗСУ знищили два склади боєприпасів та сім одиниць техніки окупантів на сході України – ОТУ "Схід"

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та сім одиниць техніки окупантів на сході України – ОТУ "Схід"

18:48 15.06.2022
Ворог обстріляв Зеленодольськ та Апостолове на Дніпропетровщині з "Ураганів" - голова ОВА

Ворог обстріляв Зеленодольськ та Апостолове на Дніпропетровщині з "Ураганів" - голова ОВА

18:30 15.06.2022
Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики

Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики

17:12 15.06.2022
На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

16:41 15.06.2022
Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

16:17 15.06.2022
Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Макрон, Шольц та Драгі приїхали до України

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

ОСТАННЄ

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

Макрон, Шольц та Драгі приїхали до України

Українська сторона подала Європейській мовній спілці заповнений опитувальник щодо проведення в Україні "Євробачення-2023"

Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

Російські військові не припиняють спроб повністю захопити Сєвєродонецьк

Окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку та продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

"Карфаген буде зруйнований!" – Резніков про російську агресію проти України

У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

Противник знову обстріляв ракетами Донеччину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА