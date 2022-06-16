Війна в Україні забрала життя мінімум 4452 цивільних, ще 5531 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 14 червня склали 9983 цивільних (на день раніше – 9931), зокрема 4452 загиблих (4432), повідомляє управління Верховного комісара ООН з питань прав людини (УВКПЛ ООН) у середу.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1712 чоловіків, 1144 жінки, 106 хлопчиків та 107 дівчаток, тоді як стать 67 дітей та 1316 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5531 пораненого – 163 хлопчики та 124 дівчаток, а також 172 дітини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше, загинуло троє дітей і ще троє було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівночі 15 червня було зафіксовано 2414 (2403) загиблих та 2372 (2359) поранених на території, контрольованій урядом, та 169 (168) загиблих та 713 (707) поранених на території, контрольованій "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1869 (1861) загиблих та 2446 (2443) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 14 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.