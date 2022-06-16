Події

06:29 16.06.2022

У міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників - Зеленський

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У міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників - Зеленський

У всіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць, сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у середу ввечері.

"Звісно, Російська держава не була б собою, якби просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами… Знову посилюють обстріл українських позицій та мирних міст. Сьогодні били по Миколаєву, сьогодні били по громадах Дніпропетровської області, сьогодні били по Харківщині", - наголосив президент.

"Оборону на Донеччині ми тримаємо. І, до речі, у всіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість та мудрість на полі бою разом із умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть незважаючи на суттєву перевагу російської армії у кількості солдатів і техніки", - сказав також він.

"Звісно, ми зробимо все, щоб перекрити їхні поки що переваги. Щодня я борюся за отримання Україною потрібної зброї і потрібної техніки. Але хоробрість, мудрість і тактичне вміння неможливо імпортувати", - наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #захисники

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