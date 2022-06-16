Події

06:20 16.06.2022

На Донеччині в середу загинув один мирний житель, ще 10 людей поранено

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На Донеччині в середу загинув один мирний житель, ще 10 людей поранено

На Донеччині у середу ворожі війська вбили одного мирного жителя, ще 10 людей дістали поранень, написав голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 червня росіяни вбили одного мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранень", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, у Костянтинівці медичну допомогу отримали три особи, поранені у Луганській області.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #втрати #донеччина #цивільні

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