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21:55 15.06.2022

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та сім одиниць техніки окупантів на сході України – ОТУ "Схід"

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ЗСУ знищили два склади боєприпасів та сім одиниць техніки окупантів на сході України – ОТУ "Схід"

Українські військовослужбовці знищили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у середу 34 окупанти, 7 одиниць техніки, що їм належить, і 2 склади боєприпасів.

"Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, ЗПГ – 1, артилерійських систем – 3, АТТ – 2, склад із б/п – 2", - йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #рф #україна #війна

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