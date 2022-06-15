Більшість співробітників сфери освіти Бердянська відмовилися від співпраці з окупантами

Більшість співробітників сфери освіти окупованого Бердянська відмовилися від співпраці з окупаційною владою, а з педагогами-колаборантами розірвано трудові відносини, повідомляє пресслужба Бердянського виконкому у телеграм-каналі.

За інформацією міської влади Бердянська, вчителі та вихователі дитячих садків окупованого міста, які не погодилися на співпрацю з колаборантською владою, як і раніше, отримують загрози. Патріотів у місцевій сфері освіти виявилася більшість. При цьому є й педагоги-колаборанти.

Так, директори лише у 2-х із 18-ти бердянських шкіл вступили у співпрацю з окупантами.

Загалом з окупаційною владою співпрацюють не більше 50 вчителів та 150 техпрацівників із 1 тис. співробітників шкіл Бердянська, та 4 завідувачів дитячих садків із 16. Із 800 співробітників дитсадків близько 100 педагогів співпрацюють із окупантами.

З усіма колаборантами припинено трудові відносини.

Також з відділу освіти Бердянської міської ради за колаборацію звільнено 5 працівників.

Відділ освіти Бердянської міської ради продовжує функціонувати в Запоріжжі.