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21:05 15.06.2022

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

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Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України включає керовані боєприпаси до ракетних систем залпового вогню та ще 18 гаубиць M777, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Я особливо радий оголосити сьогодні, що США нададуть додатковий пакет допомоги з безпеки на 1 млрд доларів для України... Він містить керовані боєприпаси до РСЗВ, ще 18 гаубиць M777, тактичні машини і 36 тис. патронів калібру 155. Цей пакет також включає 615 млн доларів на Ініціативу допомоги безпеки України, що допоможе Україні захистити себе двома додатковими системами берегової оборони "Гарпун", тисячами захищених радіостанцій та приладами нічного бачення, тепловізійними прицілами та іншою оптикою", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі в середу.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #остін

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