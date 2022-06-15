"Укренерго" на 15 червня повністю відновило магістральні лінії на півночі та в центрі України

ПрАТ "НЕК "Укренерго" станом на середу, 15 червня, відновило на 100% магістральні лінії електропередач на півночі та в центрі України, повідомила компанія у телеграм-каналі в середу.

"Вже понад 6 мільйонів споживачів знову надійно заживлені. Для цього ремонтні бригади та підрядники НЕК "Укренерго" працювали щодня понад 2 місяці. За час ремонтів споживачам жодного разу не обмежували постачання електроенергії", - повідомили у компанії.

Як пояснили в НЕК, завершення ремонтів означає, що жителі північних областей України тепер мають такий самий надійний рівень енергоживлення, як і до війни. При цьому ризик масових відключень електроенергії мінімізовано.

Крім того, знову надійно заживлено електроенергією Чорнобильську АЕС та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП). "Ремонтні бригади "Укренерго" чотири рази ризикували життям під обстрілами, щоб екстрено відновити лінії, що йдуть до ЧАЕС. Наразі всі необхідні роботи в зоні відчуження завершені", - наголосили в компанії.

Загалом на деокупованих територіях бригади та підрядники "Укренерго" відновили роботу 12 підстанцій та 33 магістральні лінії електропередачі напругою 220-750 кВ.

З цією метою енергетиками було обстежено близько 1400 км високовольтних ліній, що рівнозначно відстані від Маріуполя до Ужгорода, ліквідовано вручну понад 1000 пошкоджень дротів на лініях та замінено близько 100 км дроту. Також було відремонтовано понад 400 опор і поставлено 15 нових на лініях 330-750 кВ, зазначили у НЕК.