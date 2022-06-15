Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії.

"Сьогодні говорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів і наших союзників та партнерів. Разом ми допоможемо народу України захистити та відновити свою країну", - написав Блінкен у твіттері.

Кулеба у свою чергу у розмові наголосив на необхідності поставити в Україну більше важких озброєнь.

"Я подякував за вирішальну військову допомогу, яку США вже надали Україні, і зазначив, що нам терміново потрібно більше важких озброєнь, які доставлятимуть регулярніше. Ми також погодили подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на Росію", - написав Кулеба у твіттері.