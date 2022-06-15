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19:21 15.06.2022

У Львові суд узяв під варту спільника псевдоволонтера, який незаконно продавав товари гумдопомоги

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У Львові суд узяв під варту спільника псевдоволонтера, який незаконно продавав товари гумдопомоги

Галицький районний суд Львова взяв під варту 42-річного львів'янина, який разом із спільником реалізував продаж сталевих пластин до бронежилетів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу та призначених для бійців ЗСУ.

"На складі, де концентрувався товар, правоохоронці виявили майже 3 тис. таких сталевих плит. Загальна сума від їх продажу становила 25 млн грн. Встановлено, що на підставі документів, виданих військовою частиною, вантаж був експортований з-за кордону, натомість продавався через Інтернет-ресурси", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Зловмиснику інкримінується ч.3 ст.201-2 (незаконний продаж товарів гуманітарного призначення) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення майже 2 млн грн застави.

За вчинене йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Першого фігуранта справи, 28-річного мешканця Львівської області, було затримано 6 червня. Зазначається, що зловмисники в заздалегідь пошиті та підготовлені плитоноски вставляли бронеплити та перепродавали через Інтернет-сайт, соцмережі та маркетплейс. Загалом вдалося реалізувати 2400 таких бронежилетів. Дохід зловмисників становив 450 тис. грн.

 

 

Теги: #львів #підозра #псевдоволонтер

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