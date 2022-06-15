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17:50 15.06.2022

Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

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Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста - мер

Ірпінська міськрада уклала меморандум про співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) і Конфедерацією італійської промисловості в Україні для залучення зарубіжних фахівців до відновлення міста, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців до комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня", - повідомив він у телеграм-каналі.

За словами мера, Конфедерація об'єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проєктів реконструкції Ірпеня.

Венеціанський університет був заснований у 1926 році як одна з перших архітектурних шкіл в Італії.

Конфедерація італійської промисловості в Україні - українське відділення найбільшої організації промислового об'єднання в Італії, куди входять успішні великі італійські компанії.

 

Теги: #нерухомість #відновлення #ірпінь

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