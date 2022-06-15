Події

16:41 15.06.2022

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

1 хв читати
Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

Україна переживає вирішальний момент на полі бою, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

Він наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група. "Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", - додав Остін.

Теги: #пентагон #війна #остін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 15.06.2022
У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України

У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України

16:17 15.06.2022
Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

15:19 15.06.2022
Макрон заявив про необхідність направити чіткі політичні сигнали Україні й українському народові, але не підтвердив візит до Києва

Макрон заявив про необхідність направити чіткі політичні сигнали Україні й українському народові, але не підтвердив візит до Києва

13:46 15.06.2022
Фармкомпанія Санофі з початку війни передала в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз ліків для щоденного лікування українців

Фармкомпанія Санофі з початку війни передала в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз ліків для щоденного лікування українців

12:44 15.06.2022
Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

12:19 15.06.2022
Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

Стефанчук: Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко

08:44 15.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

21:22 14.06.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4432 цивільних, ще 5499 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4432 цивільних, ще 5499 поранено

17:34 14.06.2022
Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

17:04 14.06.2022
Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети, запущені по території України з акваторії Чорного моря

Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети, запущені по території України з акваторії Чорного моря

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

На саміті НАТО в Мадриді союзники схвалять комплексний пакет допомоги для України

Столтенберг: Зеленський звернеться до лідерів НАТО на саміті в Мадриді

ОСТАННЄ

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Подоляк: Україна була, є і буде, де буде Медведєв через два роки - питання

Заходи в рамках "Кримської платформи" цього року будуть - Ташева

Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

У відносинах з Україною НАТО сфокусоване на наданні термінової допомоги, про ПДЧ наразі не йдеться

Резніков у Брюсселі зустрівся з міністром оборони Фінляндії

У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

Резніков поінформує міністрів оборони НАТО про потреби України для перемоги у війні, яку веде РФ

Віталієві Кличку присуджено престижну премію Артура Еша за відвагу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА