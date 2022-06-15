Україна переживає вирішальний момент на полі бою - глава Пентагону

Україна переживає вирішальний момент на полі бою, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

Він наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група. "Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", - додав Остін.