У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України.

"Росія використовує далекобійну зброю, намагаючись розтрощити українські позиції, і Росія продовжує невибірково бомбардувати суверенну територію України і безрозсудно ставити під загрозу українських мирних жителів, тому ми маємо посилити нашу спільну прихильність до самооборони України, і ми маємо докласти ще більше зусиль, щоб забезпечити захист Україною себе, своїх громадян та своєї території", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

За словами глави Пентагону, на засіданні присутні міністри оборони та глави оборонних відомств із понад 45 країн, зокрема представники НАТО та ЄС, а також Еквадору, Молдови та Грузії. У засіданні бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.