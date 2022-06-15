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16:17 15.06.2022

Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

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Російські танки мають бути зупинені в Україні, щоб вони не прийшли до Праги - Зеленський у парламенті Чехії

Російські танки мають бути зупинені або вигнані з території незалежної України, щоб вони не змогли прийти до Праги, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу за допомогою відеозв'язку в парламенті Чехії.

"Коли Україна звертається до країн Європи за підтримкою, ми виходимо саме з цього принципу, саме з тих слів, які стали однією із фундаментальних засад вашої історії: ми з вами, будьте з нами", - сказав він.

"Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які намагаються наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя, мають бути зупинені або вигнані з території незалежної України. Щоб вони ніколи більше не змогли прийти ні до Праги, ні до Острави, ні до Брно, ні до Пльзеню, ні до Карлових Вар, ні до будь-якого іншого міста нашого континенту. Саме в Україні й наразі відбувається битва за майбутнє Європи", - заявив президент.

Він висловив подяку Чехії та чеському народу "за щедру допомогу у цій боротьбі". "Чеська Республіка допомогла нам і зброєю - дуже серйозно та одразу, коли це стало потрібним; я дякую керівництву держави - і політично. Ви можете бути впевнені, що підтримали цим і себе - свою власну свободу, своє життя. І підтримка має зберігатись стільки, скільки потрібно для перемоги. Саме так має закінчитись це протистояння - перемогою", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "чеський народ чудово знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок і до чого призводять поступки тиранії, яка пропонує забрати лише нібито частину бажаної території, щоб зробити вигляд, що агресія припинилася". "Хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши лише частину. Я закликаю вас і далі разом із нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати в цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко обрати бік у цьому протистоянні, яке триває вже 112 день", - сказав також Зеленський.

Теги: #війна #зеленський

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