Міністри оборони НАТО обговорять як покращити постачання озброєння Україні для перемоги у війні з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що одним із питань майбутнього засідання міністрів оборони альянсу буде питання покращення постачання озброєння Україні для її перемоги у війні, яку веде Росія.

"Ми зустрінемося з українським міністром, щоб обговорити, як ми можемо покращити постачання допомоги. Союзники НАТО і партнери вже поставили безпрецедентний рівень підтримки Україні за останні місяці. Завжди важливо координувати та консультуватися з Україною щодо того, якого виду зброя потрібна, як її доставити і яке обслуговування потрібне", - зазначив він у середу в Брюсселі на пресконференції перед початком засідання.

Крім того, це питання буде предметом обговорення засідання та Контактної групи для України, щоб "скоординувати зусилля союзників та партнерів". "Ми зосереджені на наданні підтримки та на тому, щоб це робити у найкращий для України спосіб", - наголосив Столтенберг.

З огляду на це він подякував США за їх "лідерство та координацію" у роботі Контактної групи. "Я очікую нових оголошень і на засіданні міністрів сьогодні, і на засіданні Контактної групи для України, яку очолюють США", - зазначив він.

Генсек НАТО також вважає, що цілі президента РФ Путіна "йдуть далі за Україну", що видно з пропозицій, які було передано у грудні минулого року США та НАТО. "У цих пропозиціях вони погрожують Україні та погрожують НАТО, сказавши, що не має бути подальшого розширення і щоб НАТО відвело всі війська та обладнання з країн союзників, які приєдналися після 1997 року. Ми цього не прийняли, але це демонструє, що мета президента Путіна йде далі України, і це причина, через яку ми маємо надавати підтримку Україні та зміцнювати наші стримування та оборону", - додав Столтенберг.