В Україні очікується тепла погода, подекуди короткочасні дощі та грози

У найближчу добу в Україні очікується тепла й суха погода, лише подекуди очікуються короткочасні дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 16 червня, в Україні без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13, на півдні країни до 16°; вдень 21-26°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 червня найвища температура вдень (33,0°) була в 1924 році, найнижча вночі (4,3°) в 1909 році.

У п'ятницю, 17 червня, в західних областях очікуються помірні дощі, вдень у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-16°; вдень 20-25°, в південній і східній частинах до 28°, у західних областях 16-21°.

У Києві у п'ятницю вночі без опадів, удень очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом у північно-західний. 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Станом на 08:00 15 червня температура води в Чорному морі становила 19-23°, в Дніпрі, за даними гідрологічного поста Києва, - 23°.