Незалежна міжнародна комісія ООН побачила факти воєнних злочинів в Україні, але поки що не дає їм правової оцінки

Незалежна міжнародна комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН) під час першого візиту до України побачила й зафіксувала численні факти порушень прав людини та воєнних злочинів, що виникли внаслідок повномасштабної агресії РФ, але поки що не дає їм правової оцінки.

На пресконференції в середу в Києві голова комісії Ерік Месе (Норвегія) розповів, що Рада ООН створила комісію для розслідування порушень прав людини, міжнародного права, гуманітарного права та пов'язаних із ним злочинів в умовах російської агресії проти України з метою забезпечення відповідальності винних.

За його словами, під час десятиденного візиту до України комісія побувала в Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

"Комісія зустрічалася з представниками місцевої влади та громадянського суспільства, які надали значну допомогу. Також комісія зустрічалася з місцевими жителями, котрі поділилися своїми важкими історіями", - розповів Месе.

Він зазначив, що візит був продуктивним, однак наголосив: "На цьому етапі ми не можемо зробити жодних фактичних висновків або висловитися з питань правового визначення подій, однак за умови подальшого підтвердження отриманої інформації з відвіданих місць, які було знищено, може підтвердитися думка про серйозні порушення міжнародного права та прав людини, міжнародного гуманітарного права та навіть воєнних злочинів і злочинів проти людяності".

Голова комісії повідомив, що в Бучі та Ірпені комісія отримала інформацію "про навмисні вбивства цивільних, знищення та розграбування майна, а також про напади на цивільну інфраструктуру".

"У Харківській та Сумській областях комісія побачила знищення великих міських територій, як стверджується, внаслідок авіаційних бомбардувань, артилерійських обстрілів та ракетних ударів", - додав він.

Член комісії Ясмінка Джумхур (Боснія та Герцеговина) повідомила, що комісія отримала інформацію про знищення майна громадян України, мародерство, факти сексуального насильства. "Комісія розгляне всі ці звинувачення", - наголосила вона.

Також вона наголосила на занепокоєнні комісії злочинами, скоєними проти дітей, зокрема переміщеннями їх на окуповані території, набуттям громадянства та усиновленням.

"Комісія виконуватиме свою роботу незалежно, нейтрально та об'єктивно, розглядатимуться скоєні порушення незалежно від ідентичності злочинців. Сподіваємося, що всі сторони конфлікту допомагатимуть комісії в її роботі", - сказав член комісії Пабло де Грейфф (Колумбія).

Він додав: "Те, що ми побачили, шокує, але щодо ухвалення рішення про відповідальність, правову характеристику цих фактів - ми наполегливо працюємо для того, щоб отримати докази".

Коментуючи заперечення Росією фактів злочинів, скоєних на території України, голова комісії зазначив, що комісія хоче почути "всі сторони конфлікту". За його словами, належного контакту з російською стороною комісія наразі не має.

Також, за його словами, комісія налагоджує контакти з Міжнародним кримінальним судом, щоб не було дублювання роботи у фіксації порушень і розслідуванні.

Комісари звернули увагу на те, що це лише перший візит комісії, проміжні результати роботи комісії буде оприлюднено у вересні 2022 року, остаточні – в березні 2023 року.