Події

12:54 15.06.2022

У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

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У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

Російські війська в Луганській області за минулу добу завдавали авіаударів, здійснювали обстріли з артилерії, мінометів і систем залпового вогню по промислових об'єктах, житлових будинках, інфраструктурі.

Як повідомляє Нацполіція України, внаслідок обстрілів поранені місцеві жителі, найбільших ушкоджень житлового сектора зазнали м. Гірське - 14 домоволодінь, влучили в містотвірні підприємства Сєвєродонецька і Лисичанська.

Поліцейські задокументували 42 обстріли, 35 фактів внесено до ЄРДР за ознаками ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також викрито шістьох колаборантів, що розгорнули свою діяльність на тимчасово окупованій території, розпочато шість кримінальних проваджень у зв'язку з посяганням на територіальну цілісність держави (ст.110 КК України), сім – за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, два факти захоплення адмінбудівель і три факти незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Теги: #обстріли #луганська_область

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