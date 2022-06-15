Події

11:03 15.06.2022

Через загрозу ракетного удару по Харкову та Лозовій жителів просять обмежити перебування на вулиці - ОВА

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Через загрозу ракетного удару по Харкову та Лозовій жителів просять обмежити перебування на вулиці - ОВА

У середу, 15 червня, є загроза ворожого ракетного удару по Харкову та Лозовій, повідомляє департамент цивільного захисту ОВА.

"За даними департаменту, сьогодні, 15 червня, є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій. Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці", - повідомляється в телеграм-каналі Харківської ОВА.

 

Теги: #попередження #харківська_область

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