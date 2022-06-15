Події

10:37 15.06.2022

Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

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Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

Медичними потягами "Укрзалізниці" (УЗ), запущеними за підтримки незалежної міжнародної медичної організації Medecins Sans Frontieres (MSF, "Лікарі без кордонів"), за два місяці курсування було врятовано 690 поранених та хворих жителів Донбасу і 248 членів їхніх сімей.

Як зазначається у повідомленні на сайті УЗ у середу, окремий рейс був присвячений порятунку 78 сиріт.

Маршрути та зупинки поїзда тримають у секреті з міркувань безпеки медиків та евакуйованих.

"Транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих і поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами. Презентований поїзд був зібраний та оснащений буквально за три тижні, а загалом уже 23 старі пасажирські вагони зараз отримали нове життя й призначення під час війни", - наголошується в повідомленні "Укрзалізниці".

Водночас уточнюється, що перший такий потяг – коротший - був розроблений і запущений іще у квітні разом із "Лікарями без кордонів", оскільки потреба в ньому була невідкладною.

Після цього залізниця разом із MSF перейшла до технічно досконалішого медичного потяга. Це дає змогу ефективніше допомогти лікарням на сході України з транспортуванням найуразливіших пацієнтів і тим самим зберегти там місце для лікування нових поранених.

MSF (Medecins Sans Frontieres, штаб-квартира у Бельгії) – незалежна міжнародна медична гуманітарна організація.

Наразі в Україні команда MSF налічує орієнтовно 120 міжнародних, а також понад 200 українських працівників.

Теги: #транспорт #евакуація #укрзалізниця

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