Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Центральний банк Нідерландів та Національний банк України (НБУ) з 15 червня запустили для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро, повідомила пресслужба НБУ у середу.

Згідно з повідомленням, українці зможуть обміняти гривні у відділеннях компанії GWK Travelex у сумі до 10 тис. грн на одну особу, пред'явивши український паспорт, ID-картку України або документ іноземця чи резидента, виданий у Нідерландах.

Як повідомлялося, програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції та Італії.