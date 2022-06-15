Події

09:20 15.06.2022

За добу на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранено сімох мирних жителів

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За добу на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранено сімох мирних жителів

Минулої доби ворожих обстрілів Харкова не зафіксовано, проте ЗС РФ продовжували обстрілювати населені пункти області, поранено сімох мирних жителів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район - 4 особи, Ізюмський - 1 особа, Харківський район - 2 особи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У селах Чугуївського району внаслідок влучення боєприпасів пошкоджено будинки, господарські будівлі та гаражі. У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду - пошкоджено адміністративну будівлю одного з підприємств, сталася пожежа. В Ізюмському районі через обстріл також пошкоджено підприємство, сталася пожежа

У Харківському районі через обстріл розпочалася лісова пожежа.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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