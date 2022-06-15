Кулеба: Йти з Росії вигідно для бізнесу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що, згідно з дослідженнями Єльської школи менеджменту, компанії, які пішли з РФ, отримують фінансову вигоду.

"Іти з Росії не лише морально правильно, а й вигідно для бізнесу. @YaleSOM дослідження доводить, що компанії, які йдуть із Росії, щедро винагороджуються ринком, а ті, котрі залишилися, зазнають фінансових і репутаційних ризиків. Ідіть із Росії, почувайтеся добре, отримуйте прибуток!", - написав Кулеба у твіттері у вівторок увечері.