За вівторок українські захисники знищили 73 окупанти, 19 одиниць техніки

За вівторок у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 73 агресора та 19 одиниць ворожої техніки.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 14 червня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 73, танків – 2, БМП – 3, БТР – 3, артилерійських систем – 5, мінометів – 1, АТТ – 5", - йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбуці.