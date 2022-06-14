Події

20:15 14.06.2022

Делегація Ради розпочала візит до США

1 хв читати
Делегація Ради розпочала візит до США

Делегація Верховної Ради та сенатори верхньої палати Конгресу США обговорили постачання важкого озброєння в Україну, розповіла народний депутат Євген Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Наша делегація сьогодні розпочала роботу у Вашингтоні, будемо (тут – ІФ) кілька днів. Перші зустрічі із сенаторами верхньої палати ми провели та говорили про речі, які потрібні зараз – це зброя, важке озброєння", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона нагадала, що у бюджеті США закладено значні кошти на озброєння для України.

"І тепер наше основне завдання – проговорити з конгресменами, щоб вони контролювали ці кошти, щоб ці кошти витрачалися швидко і на те, що необхідно Україні, що просять її Збройні Сили", – зазначила народний депутат.

За словами Кравчук, у планах парламентської делегації – домовитися про щорічну програму, передбачену в американському бюджеті, на мілітарну підтримку, на озброєння України, за прикладом формату, "як вони працюють із Ізраїлем".

Кравчук зазначила, що одне із завдань візиту депутатів до США – забезпечити продовження двопартійної підтримки України.

"Це дуже важливо, оскільки жоден закон не пройде без двопартійної підтримки", - зазначила Кравчук.

Кравчук також повідомила, що плануються зустрічі української парламентської делегації у міністерстві закордонних справ США та Пентагоні.

 

 

Теги: #рада #конгрес #україна_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 14.06.2022
Корнієнко очікує, що Румунія стане адвокатом євроінтеграційних намірів України у країнах ЄС

Корнієнко очікує, що Румунія стане адвокатом євроінтеграційних намірів України у країнах ЄС

17:21 13.06.2022
Депутати пропонують заборонити імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі і тимчасово окупованих територій України

Депутати пропонують заборонити імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі і тимчасово окупованих територій України

20:32 11.06.2022
Корнієнко: Щойно дозволить безпека, Рада повернеться до довоєнного режиму роботи

Корнієнко: Щойно дозволить безпека, Рада повернеться до довоєнного режиму роботи

19:08 11.06.2022
Рада сприятиме успішній роботі Незалежної комісії ООН з розслідування злочинів РФ

Рада сприятиме успішній роботі Незалежної комісії ООН з розслідування злочинів РФ

19:54 09.06.2022
Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

19:42 09.06.2022
Депутати пропонують Раді звернутися до ООН із закликом не допустити усиновлення росіянами викрадених та депортованих українських дітей

Депутати пропонують Раді звернутися до ООН із закликом не допустити усиновлення росіянами викрадених та депортованих українських дітей

19:11 08.06.2022
"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

19:11 08.06.2022
"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

15:26 04.06.2022
Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

20:50 01.06.2022
Байден оголосив про постачання Україні РСЗВ HIMARS

Байден оголосив про постачання Україні РСЗВ HIMARS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

Україна отримала від західних партнерів лише 10% запитаних озброєнь – заступниця міністра оборони

Україна очікує від партнерів надання їй систем протиракетної оборони – Зеленський

Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

ОСТАННЄ

За вівторок українські захисники знищили 73 окупанти, 19 одиниць техніки –

Голова Верховної Ради обговорив із президентом Австрії перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

Стефанчук: Закликаємо австрійських колег приєднатися до напрацювання механізмів для покарання Росії за розпочату війну

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4432 цивільних, ще 5499 поранено

Техдокументація у залізничній галузі має затверджуватись у Києві, а не в Москві – звернення вагонобудівників

ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

Зеленський підписав закон про адміністративну процедуру

Посол Словенії повернувся до Києва

Зеленський обговорив із президентом Еквадору допомогу у повоєнному відновленні України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА