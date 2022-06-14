Україна отримала від західних партнерів лише 10% запитаних озброєнь – заступниця міністра оборони

Західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, які було запитано для створення паритету з армією РФ, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Хоч би скільки зусиль докладала Україна, хоч би якою професійною була наша армія, але без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. ... Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали близько 10%", - розповіла Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги.

"Наразі потрібно порушувати питання, щоб було встановлено чіткі терміни (постачань озброєнь – ІФ), бо кожен день зволікання – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей, цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, тимчасово окуповані території. І тому, на жаль, ми не можемо чекати надто довго, бо ситуація дуже складна. І ми очікуємо, що наші західні партнери не просто погодяться допомогти, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це буде найближчим часом, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна", - зазначила Маляр.