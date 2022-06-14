Події

15:47 14.06.2022

Uklon і Нацполіція впроваджують систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

2 хв читати
Uklon і Нацполіція впроваджують систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

Український онлайн-сервіс із виклику авто Uklon і Національна поліція України розпочали співпрацю з метою розшуку зниклих дітей.

Як повідомляє пресслужба сервісу у вівторок, відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник глави Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич і операційний директор та співзасновник Uklon Сергій Смусь.

Зазначається, що в рамках співпраці Uklon розпочинає розробку та впровадження серед своїх клієнтів системи оповіщення про розшук дітей. Детальна інформація про розшук і фотографії дитини поширюватимуться серед користувачів сервісу саме в тих зонах, де її востаннє бачили.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич наголосив на важливості такої ініціативи, особливо в умовах військової агресії РФ проти України.

"Ми виконуємо колосальну роботу з розшуку дитини, підключаємо і громадськість, і соцмережі, мобільних операторів. Але навіть коли одну дитину не знайдено – це дуже страшне лихо. І такий інструмент із використанням програми Uklon, упевнений, стане дуже ефективним. Допомога громадськості, допомога бізнесу в розшуку дітей – це дуже важливо для нас", - сказав він.

Операційний директор і співзасновник онлайн-сервісу Сергій Смусь, у свою чергу, зазначив, що компанія має достатньо технічної експертизи та напрацьованих сучасних рішень для інфраструктури міст, які можуть бути корисні поза бізнесом.

"Ми – українська компанія, і вже давно залишаємося поряд з українцями, хоч би якими були часи. І я радий такому партнерству. Справді хочу, щоб таких спільних проектів ставало в нашій країні більше. Бізнес може стати сильним партнером для держави та мати суттєву користь у житті та безпеці українців", - сказав Смусь.

Теги: #діти #поліція #uklon

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 14.06.2022
Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

08:41 14.06.2022
Жертвами російської агресії стали 288 українських дітей

Жертвами російської агресії стали 288 українських дітей

17:30 13.06.2022
У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

08:48 13.06.2022
Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

08:57 12.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

08:54 11.06.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

08:52 10.06.2022
До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

20:16 09.06.2022
Трохи більше половини українців планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у разі збереження воєнної загрози

Трохи більше половини українців планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у разі збереження воєнної загрози

19:42 09.06.2022
Депутати пропонують Раді звернутися до ООН із закликом не допустити усиновлення росіянами викрадених та депортованих українських дітей

Депутати пропонують Раді звернутися до ООН із закликом не допустити усиновлення росіянами викрадених та депортованих українських дітей

11:09 09.06.2022
У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує від партнерів надання їй систем протиракетної оборони – Зеленський

Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Війна має завершитися повагою до суверенітету України - Зеленський в інтерв'ю данським ЗМІ

Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

ОСТАННЄ

Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

Україна очікує від партнерів надання їй систем протиракетної оборони – Зеленський

Такої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах Євросоюзу – Зеленський

Росія, захопивши Україну, хотіла б піти далі - Зеленський

Понад 346 млн жителів Африки з 14 країн страждають від нестачі продовольства - МКЧХ

Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети, запущені по території України з акваторії Чорного моря

Війна має завершитися повагою до суверенітету України - Зеленський в інтерв'ю данським ЗМІ

У Маріуполі російські окупанти зупинили ексгумацію та перепоховання загиблих – радник мера

Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

Україна незабаром отримає самохідні гаубиці від Німеччини - глава Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА