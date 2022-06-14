Ми готові до переговорів про закінчення війни, коли її буде готова закінчити "друга сторона" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів щодо закінчення війни, коли її буде готова закінчити "друга сторона".

"Головне, що мене відрізняє від того часу (мирного – ІФ-У), я не шукаю балансу. Для того щоб якось про щось домовитися. Ми точно знаємо, що ми робимо. У мене немає жодних сумнівів. Ми готові говорити лише тоді, коли друга сторона буде готова закінчувати війну. Часу на балачки немає", - зазначив Зеленський в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF, оприлюдненому у вівторок.

"Не має бути сумнівів. Потрібно діяти, бо час працює на ворога, а не на нас", - додав він.

За словами Зеленського, "ми на своїй землі, це наш народ і наша територія". "Дуже боляче втрачати людей. Але ми втратимо все, якщо поступимося Росії у цій війні", - наголосив президент.

Він також підтвердив інформацію про візит до України федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, зазначивши наприкінці інтерв'ю: "Дуже важливо, що канцлер Шольц приїжджає наразі під час війни".