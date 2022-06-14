Події

14:24 14.06.2022

Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах - в. о. директора УЦОЯО

1 хв читати
Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах - в. о. директора УЦОЯО

В. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко вважає, що значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах.

"Я чудово розумію, що ті майже 30 тис. учасників, які виїхали за кордон, складатимуть НМТ лише з однією метою, будемо чесні, - мати запасний варіант на той випадок, якщо їм не вдасться вступити до закладів освіти Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, США. Значний відсоток залишиться для навчання за кордоном", - сказав він на брифінгу у національному Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок удень.

За його словами, майже 28 тис. випускників мають намір складати національний мультипредметний тест (НМТ) за кордоном.

Як повідомлялося, участь у НТМ підтвердили 229 013 людей, із них 201 089 осіб складатимуть тест в Україні.

Теги: #освіта #уцояо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 02.06.2022
Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо визнання українських освітніх кваліфікацій - Міносвіти

Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо визнання українських освітніх кваліфікацій - Міносвіти

19:39 26.05.2022
Фінляндія продовжуватиме підтримувати освітню реформу в Україні

Фінляндія продовжуватиме підтримувати освітню реформу в Україні

17:05 26.05.2022
Україна та Фінляндія продовжили реалізацію проєкту з підтримки реформи української школи до 2023 року

Україна та Фінляндія продовжили реалізацію проєкту з підтримки реформи української школи до 2023 року

08:10 26.05.2022
У Маріуполі російські окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня

У Маріуполі російські окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня

20:31 13.05.2022
У рамках проєкту United24 у НБУ відкриють рахунок Міносвіти для пожертвувань на потреби освіти та науки – рішення Кабміну

У рамках проєкту United24 у НБУ відкриють рахунок Міносвіти для пожертвувань на потреби освіти та науки – рішення Кабміну

13:49 13.05.2022
УЦОЯО оприлюднив календар мультипредметного тестування, основна сесія - з 18 липня до 10 серпня

УЦОЯО оприлюднив календар мультипредметного тестування, основна сесія - з 18 липня до 10 серпня

19:28 25.04.2022
"Vodafone Україна" надає безкоштовний доступ до сервісів і програм для навчання та роботи онлайн

"Vodafone Україна" надає безкоштовний доступ до сервісів і програм для навчання та роботи онлайн

14:07 20.04.2022
Міносвіти затвердило 50 стандартів фахової передвищої освіти

Міносвіти затвердило 50 стандартів фахової передвищої освіти

10:43 17.04.2022
В Україні створено чат-бот з інформацією про освітні можливості всередині країни та за кордоном

В Україні створено чат-бот з інформацією про освітні можливості всередині країни та за кордоном

15:56 12.04.2022
Шкарлет заявляє про тимчасове переміщення понад 20 закладів вищої та професійної перед вищою освітою

Шкарлет заявляє про тимчасове переміщення понад 20 закладів вищої та професійної перед вищою освітою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми готові до переговорів про закінчення війни, коли її буде готова закінчити "друга сторона" - Зеленський

На спеціальному засіданні у вівторок КС не обрав голову суду

Інформація про холерну паличку в Києві - фейк - КМДА

Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

До лав ЗСУ вступили 3 144 держслужбовці - голова НАДС Алюшина

ОСТАННЄ

Повторні вибори голови КС мають відбутися не пізніше ніж 15 липня, жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів - нардепа Совгиря

Ми готові до переговорів про закінчення війни, коли її буде готова закінчити "друга сторона" - Зеленський

Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

Понад 1700 осіб, зокрема 700 дітей, вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини та Луганщини - Синєгубов

На спеціальному засіданні у вівторок КС не обрав голову суду

Світ із російськими ракетами та сиренами стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання України зброєю - Подоляк

Більше ніж у 950 деокупованих н. п. розпочали роботу гуманітарні штаби - заступник глави ОП

Інформація про холерну паличку в Києві - фейк - КМДА

Українці можуть замінити посвідчення водія на адаптоване до документів ЄС

Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників "Азовсталі" - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА