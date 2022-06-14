Деяким держслужбовцям можуть дозволити працювати з-за кордону – голова НАДС Алюшина

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що деяким державним службовцям-жінкам можуть дозволити працювати дистанційно з-за кордону під час воєнного стану.

"83,4% державних службовців не змінювали свого місцеперебування під час війни, 13,6% є внутрішньо переміщеними та 3% перебувають за кордоном. У кількісному вираженні з початком війни поїхали за кордон 9,5 тис. жінок-держслужбовців. Нині деякі вже повернулися. Звільнилися майже 6 тис. людей. Це, зокрема, й ті, хто виїхав за кордон. Чесно кажучи, їх складно засуджувати, бо це жінки з дітьми, які залишилися без будинків та можливості працювати", - розповіла Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чому держслужбовцям заборонили працювати дистанційно з-за кордону і в чому різниця між дистанційною роботою в Україні та за її межами, голова НАДС заявила, що не бачить великої різниці, оскільки робота держслужбовця найчастіше не потребує особистої присутності, а з документами достатньо ефективно можна працювати й віддалено.

"І коли у деяких наших територіальних органах, наприклад у Чернігові, люди півтора місяці ховалися у підвалах від ракет, то саме ті, хто мав можливість виїхати за кордон, увесь цей час працювали дистанційно та виконували свій функціонал", - наголосила вона.

Алюшина заявила, що рішення про скасування можливості працювати з-за кордону ухвалював Кабінет Міністрів, чим скасував наказ Нацагенства.

"Я можу зрозуміти цю логіку. Війна - це надовго, вона не завершиться цього чи наступного місяця, ситуація невизначеності затягується. Очевидно, що державний апарат має працювати єдиним фронтом тут, на місці. Тому було ухвалено саме таке рішення. Воно для мене особисто складне та болюче", - заявила чиновниця.

Водночас голова НАДС повідомила, що цю постанову Кабміну уточнюватимуть і деяким держслужбовцям категорії "В" можуть дозволити працювати з-за кордону.

"Зокрема, і до мене звернулися декілька народних депутатів, триває активне обговорення цієї теми. Тому що ми зіткнулися з тим, що з-за кордону люди як працювали, так і працюють далі, тепер уже безплатно, незважаючи на перебування у відпустках за власний рахунок, тому ця постанова може зазнати деяких змін, зокрема щодо держслужбовців-жінок категорії "В", у яких є малолітні та неповнолітні діти, особи з інвалідністю на утриманні тощо. Тобто пропонується така норма, щоб ці жінки мали змогу працювати з-за кордону, звісно, окрім категорії "А" та "Б", - розповіла Алюшина.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін дозволив керівникам держслужби під час воєнного стану впроваджувати дистанційну роботу для співробітників, що перебувають на території України. Водночас встановлено, що робота співробітника за кордоном допускається лише у разі відрядження.