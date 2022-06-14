До лав ЗСУ вступили 3 144 держслужбовці - голова НАДС Алюшина

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що 3 144 державних службовці вступили до лав Збройних сил України.

"До лав Збройних сил України вступили 3 144 держслужбовці, з них 2 726 осіб – це чоловіки, а решта 418 осіб – жінки. Їх робочі місця буде збережено", - зазначила Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також повідомила, що станом на травень загинули 39 держслужбовців, 56 осіб - поранені, а 141 особа зникла безвісти, але за її словами, ця інформація не є остаточною і не є вичерпною, оскільки державні органи постійно інформують про нові жертви та постраждалих колег.

Одночасно голова НАДС зазначила, що про полонених держслужбовців точної статистики немає.

Крім того, за словами Алюшиної, на територіях, захоплених агресором, у межах районів бойових дій або блокованих районів перебувають 5 393 держслужбовці.

"Їм наразі дуже складно. Майже тисяча людей працюють у штатному режимі та справді ходять на робочі місця. Є ті, хто працює дистанційно. Водночас для переважної більшості оголошено простій. На окупованих територіях щодня шалене навантаження із дзвінками, консультаціями. Тому можу сказати, вони працюють навіть більше, ніж у звичайному режимі", - додала чиновниця.

На запитання, чи відомо про інформацію щодо можливого колабораціонізму держслужбовців на окупованій території, Алюшина заявила, що таких фактів немає.