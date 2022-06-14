Окупанти артилерією знищують житлові квартали та завод "Азот" у Сєвєродонецьку

Російські окупанти у Сєвєродонецьку артилерійським вогнем знищують багатоповерхівки та "Азот". За добу в області знищено 33 будинки, евакуйовано 33 особи, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, штурм міста триває вже добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", - написав Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.

"Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – 7, у Гірському – два. Поранену жінку з Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону", – зазначив він.

За словами Гайдая, противник посилив свої позиції двома батальйонно-тактичними групами. "Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське", – констатував чиновник.

Крім того, у понеділок, 13 червня, з Привілля під обстрілами поліцейські та волонтери евакуювали 32 особи. Мирні жителі переховувалися у бомбосховищі. Поліцейським довелося робити три спроби, щоб урятувати всіх, хто там переховувався. Також серед евакуйованих були двоє поранених – цивільний та військовий, яким було надано медичну допомогу.

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